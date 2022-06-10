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ضياء رشوان: الجميع مدعو للحوار الوطنى إلا من تلوثت يده بالدماء

الجمعة، 10 يونيو 2022 08:58 م
ضياء رشوان: الجميع مدعو للحوار الوطنى إلا من تلوثت يده بالدماء ضياء رشوان
محمد عبد العظيم

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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى، أن الحوار الوطني دعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية يوم 26 أبريل الماضى، متابعا: "من يوم 26 أبريل حتى اليوم 10 يونيو حصل حاجات كتير.. والحاجات دي بتدور حول هذه المبادرة والدعوة.. والدعوة للحوار مرت بمراحل". 
 
وأضاف ضياء رشوان، خلال برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض على قناة "etc"، ان أول مرحلة فى مراحل الحوار الوطنى كيفية تلقي هذه المبادرة من خلال قطاعات مختلفة من الشعب المصري مثل الأحزاب والمؤسسات والكتل والنقابات المهنية والمجتمع المدني والأشخاص العامة.. والاتحادات العمالية والغرف التجارية والمواطنين.. وكل هذه الجهات كان لها رأيها فى الحوار الوطني". 
 
وتابع ضياء رشوان: " الدعوة للحوار تؤكد أن الوطن يتسع للجميع.. ولا يوجد أحد مستبعد من الدعوة الرئاسية إلا من تلوثت يده بدماء أو مارس إرهابا أو عنفا.. والجميع مدعو وهذه كانت الدعوة الرئاسية".

ضياء رشوان

الحوار الوطني

اخبار الحوار الوطني

الرئيس السيسي



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