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ضبط 6 أطنان و750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة بمخزنين بدون ترخيص فى كفر الشيخ

الجمعة، 10 يونيو 2022 02:42 م
ضبط 6 أطنان و750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة بمخزنين بدون ترخيص فى كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تمكنت مباحث التموين برئاسة العميد محمد دومه، رئيس مباحث التموين، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، من ضبط 6 أطنان و750 كيلو أسمدة زراعية مدعمة بمخزنين غير مرخصين بالرياض وسيدي سالم.


وتمكنت الحملة من ضبط 4,450 طن أسمدة زراعية مدعمة، محظور تداولها وتم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء للاستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بسيدي سالم.


كما تمكنت الحملة من ضبط  2.300  طن أسمدة زراعية مدعمة، محظور تداولها وتم تجميعها للاتجار بها فى السوق السوداء للاستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص بقرية البحيري بمركز الرياض، وتحرر المحضر رقم 9209 جنح الرياض.

 




 


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