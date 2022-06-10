ضبط 2.5 طن رنجة غير صالحة ودقيق مجهول المصدر بحملة تموينية فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، حملة مكبرة على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع، والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع، خاصة السلع المقلدة من مواد مجهولة والتى تضر بالبيئة، وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من القضايا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد عبد العليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، يفيد بشن حملات على الأسواق والشوادر والمصانع، لضبط حركة تداول السلع والقضاء على كافة صور الغش والتدليس ومراقبة أسواق التصنيع.



وأسفرت الحملة عن ضبط طن رنجة مجهولة المصدر بدون فواتير وبها تغير في الخواص الطبيعية بحوزة المسؤول عن ثلاجة مجمدات بدائرة قسم شرطة الخصوص، لإدارته الثلاجة بدون سجل تجارى من الجهات الرقابية والمعنية، وحيازته وتجميعه كميات كبيرة من أسماك الرنجة من مرتجعات الأسواق وغير الصالحة للاستخدام الآدمى ومجهولة المصدر وبدون بيانات.



كما تمكنت الحملة من ضبط 1.5 طن دقيق مجهول المصدر وبدون فواتير، بحوزة المسؤول عن مخبز سياحى بدائرة مركز شرطة قليوب، لإدارته المخبز بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار وبيعه خبزا مميزا بأزيد من السعر الرسمي المعلن عنه من قبل الدولة للاستفادة من فارق السعر وتحقيق مكاسب طائلة وغير مشروعة، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت الجهات المعنية التحقيق.