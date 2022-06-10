ضبط 2 كيلو حشيش داخل سيارة مقاول فى القاهرة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط 2 كيلو جرام من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

بدأت تفاصيل الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم الشروق بمديرية أمن القاهرة ، تمكنت من ضبط (مقاول ، مقيم بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية) حال استقلاله إحدى السيارات "ملكه" ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تحركاته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهم.