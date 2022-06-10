اليوم السابع
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ضبط مهتز نفسيا لزعمه نزول الوحى عليه فى الطالبية

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:52 م
ضبط مهتز نفسيا لزعمه نزول الوحى عليه فى الطالبية حملات أمنية، أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

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اتخذت الأجهزة الأمنية  الإجراءات القانونية تجاه مهتز نفسياً لإدعائه بكونه المهدى المنتظر بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً ظهور أحد الأشخاص يدعى كونه المهدى المنتظر ونزول الوحى عليه بالجيزة .
 
بالفحص أمكن تحديد الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة)، وبإستدعائه وشقيقه أكد الثانى أن شقيقه يعانى من إضطرابات نفسية وعصبية وقيامه بتقديم بعض الشهادات المرضية التى تؤكد صحة ذلك فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

المهدي المنتظر

مهتز نفسي

الجيزة



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