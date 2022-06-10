ضبط طن سلع تموينية محظور تداولها خارج البطاقات التموينية مهربة بأحد السيارات بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، والتى أسفرت عن ضبط طن سلع تموينية محظور تداولها خارج البطاقات التموينية، وذلك تحت إشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه خلال المرور على المخابز البلدية والأسواق بدائرة إدارة تموين إسنا، أسفر المرور عن تحرير عدد 9 مخالفات تموينية شملت ضبط ما يقرب من نصف طن سلع تموينية محظور تداولها خارج البطاقات التموينية مهربة بأحد السيارات على الطريق العام وبيانها كالاتى: - (عدد 20 لفة سكر تموينى، عدد 10 كرتونه زيت مرمر، عدد 7 كرتونه جبنه بكل كرتونة 27 علبة زنة 250 جرام، عدد 15 لفة مكرونة).



وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه نجحت الحملات فى تحرير عدد 2 محضر إدارة منشأة بدون ترخيص من الجهات المختصة، وعدد 3 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومخالفة فى مخبز بمخالفة الـمواصفات، ومخالفة مخبز بالتوقف عن الإنتاج بدون عذر، ومخالفة فى مخبز بميزان غير مظبوط.



وفى نفس السياق قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة تموينية، للتصدي للجرائم التموينية لمواجهة الاتجار بالاسمدة الزراعية المدعمة، نجحت فى ضبط طن ونصف أسمدة زراعية مدعمة بمخزن فى أرمنت، حيث أنه خلال الحملة تم ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج كارت الفلاح، وذلك بأحد المخازن غير المرخصة بناحية أرمنت الحيط عبارة عن عدد 28 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، كما تم ضبط عدد 2 شيكارة دقيق مخابز مدعم زنة الواحدة 50 كجم داخل مطحن أهلي غير مرخص بنفس الناحية.







ضبط طن سلع تموينية محظور تداولها خارج البطاقات التموينية (1)



ضبط طن سلع تموينية محظور تداولها خارج البطاقات التموينية (2)