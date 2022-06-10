ضبط طالب متهم برشق أتوبيس نقل ورق إجابة امتحانات الدبلومات فى الشرقية بالحجارة

كتب عبد الله محمود

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات غموض واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن قيام أحد الأشخاص بإلقاء حجارة على أوتوبيس خاص بنقل أوراق امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية، حيث إن الشخص الذى قام برشق الأتوبيس كان يؤدى الامتحان، وذلك بسبب شدة المراقبة داخل الامتحان.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 8 الجارى تبلغ لمركز شرطة أولاد صقر بالشرقية من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين (أتوبيس نقل أوراق إجابات امتحانات المرحلة الثانوية الصناعية بالشرقية) لتمكنها من ضبط 5 طلاب من الذين يؤدون الامتحان لقيام أحدهم برشق الأتوبيس المشار إليه بالحجارة ، مما أدى لحدوث تلافيات بزجاج الحافلة .

وبمواجهتهم أقروا بأنه عقب خروجهم من الامتحان وتوجههم لمحل إقامتهم شاهدوا الأتوبيس المشار إليه فقام أحدهم بإلقاء قطعة حجرية على الزجاج، مما تسبب فى إحداث تلفيات به، وعللو ذلك بسبب شدة المراقبة داخل الامتحان، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.