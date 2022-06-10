ضبط شخصين بتهمة الاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى من مواطنين بالفيوم

كتب عبد الله محمود

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالفيوم، كونا فيما بينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى في النصب على المواطنين، حيث قاما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بطاقات الدفع الإلكترونى، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفى خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبى بعض الوزارات والجهات الحكومية وفوزهم بجوائز ومنح مالية، وتمكنهم بموجب ذلك من الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم واستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

كما اكدت التحريات هروب بعض المتهمين القائمين على ذلك النشاط من محافظة المنيا إلى عدة محافظات خشية ضبطهم خاصةً عقب نجاح الأجهزة الأمنية فى ضبط العديد من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى، وتم ضبطهما حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة إطسا بالفيوم، وبحوزتهما (7 هواتف محمولة "وبفحصها فنياً تبين إحتوائها على العديد من تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – العديد من الإيميلات بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى- العديد من الرسائل النصية التى يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا لارتكاب نشاطهما الإجرامى – العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها" – عدد من شرائح خطوط الهواتف المحمولة – إيصالات سحب إلكترونية منسوبة للعديد من البنوك) .

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.