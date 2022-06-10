"صيف وأنت مطمن".. محاكاة وتدريب لإنقاذ حالات الغرق على شواطئ الإسكندرية.. لايف

الإسكندرية - جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف حول تدريب فرق الإنقاذ والغوص بشواطئ الإسكندرية، وذلك حفاظا على أرواح المواطنين من الغرق، خاصة مع بدء موسم الصيف، واستقبال آلاف المصطافين بالإسكندرية.



وأجرى اليوم السابع، بثا مباشرا من التدريب ومحاكاة لعمليات إنقاذ الغرقى على شاطئ ستنالى، وقدم الكابتن إيهاب المالحى تدريبا عمليا وشرحا لعملية الإسعافات الأولية للغريق، لحين وصول سيارة الإسعاف.



وقال الكابتن إيهاب المالحى، أحد غواصين الخير بالإسكندرية، أن مجموعة من غواصين الخير يقومون بالتدريب الأسبوعى لفرق الإنقاذ على شواطئ الإسكندرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة اللواء جمال رشاد، وذلك لرفع كفاءة ومهارات الغطاسين وفرق الإنقاذ على الشاطئ، مؤكدا أن تلك التدريبات تنفذ مجانا.



من جانبه، قال العميد محمد سرى مسئول الحركة ومنظومة الإنقاذ بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إن الإدارة وضعت منظومة للإنقاذ لاستقبال المصاطفين هذا العام، وتتكون من عدد كبير من الغطاسين المدربين بطول الشواطئ، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لهم لتحسين مهارات الإنقاذ، كما أن بعض الشواطئ الخطرة مزودة بأدوات الإنقاذ السريع مثل "الجيت سكى"، وحدات إسعاف أولية مزودة بأنابيب أكسجين للإسعافات الأولية للغرقى، لحين وصول سيارات الإسعاف ونقل الغريق إلى المستشفى إذا استدعى الأمر، مؤكدا أن الإدارة المركزية تولى منظومة الإنقاذ اهتماما كبيرا حفاظا على أرواح المصطافين.



وناشد المواطنين باتباع تعليمات الإدارة لعدم التعرض لحالات الغرق، وأهمها عدم نزول البحر إلا فى المواعيد المدة لتواجد منظومة الإنقاذ على الشواطئ، وهى من 7 صباحا إلى 7 مساء، وعدم نزول الطفل أقل من 10 سنوات بدون مرافق.





وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع مستأجري الشواطئ السياحية بنطاق عام المحافظة بمراعاة كافة اشتراطات الأمن والسلامة البحرية وكلف الإدارة المركزية للسياحة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المستأجرين المخالفين.













