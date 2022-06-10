صور.. سار 40 كيلو للاستمتاع بصحراء الأقصر.. إعادة سائح إنجليزي اختفي في جبال البر الغربي

الأقصر - أحمد مرعى

شهدت محافظة الاقصر واقعة غريبة من نوعها، بعودة سائح إنجليزي الجنسية بعد 4 أيام اختفاء في جبال البر الغربي ، ولدي عودته قال إنه قرر الاستمتاع في رحلة في جبال غرب الأقصر سار خلالها 40 كيلو متر على قدميه.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير امن الأقصر، إخطارا من رجال شرطة السياحة والآثار في البر الغربي يفيد باختفاء سائح إنجليزي بعد هبوط رحلة بالون كان يستقلها في جبال مدينة القرنة، وعلى الفور كلف رجال الشرطة في مركز شرطة القرنة بسرعة البحث عنه في المناطق الجبلية لاعادته سالما.

ويقول الشيخ محمود الضبعاوي ابن مدينة القرنة، إنه عمليات البحث عن السائح الانجليزي الجنسية ويدعي (بنجامين) في العقد الرابع من العمر، مستمرة لمدة 4 أيام، وشارك رجال الداخلية في عمليات البحث الشيخ محمد عبد العليم الضبعاوى عضو مجلس الشيخ ابن قرية الضبعية، وخرجت سيارات الدفع الرباعي من أبناء الضبعية ومع كل سيارة دليل متخصص في المناطق الجبلية وتم العثور على السائح خلال استمتاعه بالطبيعة الجبلية متواجد في منطقة حاجر الرياينة التي تبعد 40 كيلو متر عن مكان اختفاؤه.

ويضيف محمود الضبعاوي في تصريحات خاصة لليوم السابع، إنه بعد إعادة السائح الانجليزي سالما استضافه أبناء قرية الضبعية في نزهة داخل الزراعات وأكد لهم انه كان في نزهة ورحلة سفاري قرر ان يخوضها كمغامرة بعد ان تاه في الصحراء.