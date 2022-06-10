صواريخ الحقبة السوفيتية تؤخر وصول ‏HIMARS"‎‏" الأمريكية لكييف.. البنتاجون يكشف السبب

قالت صحيفة واشنطن اكزامينبر إن البنتاجون أكد على حاجة القوات الأوكرانية إلى تدريب شامل ومدروس على أنظمة صواريخ هيمارس البعيدة المدى والعالية الدقة التي تلح في طلبها.
وقال رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، الجنرال مارك ميلي، إنه بينما يتم إعداد 4 من أنظمة هيمارس مخصصة لأوكرانيا، فإن برنامج التدريب يتركز على إنشاء فصيلة واحدة في كل مرة لتشغيلها، وهي عملية يمكن أن تبطئ عملية تسليمها.
وأضاف ميلي في حديث مع الصحافيين أن هيمارس نظام بعيد المدى ومعقد للغاية، قائلا: "يتعين علينا المصادقة على تدريب هؤلاء الأشخاص للتأكد من معرفتهم بكيفية استخدام النظام بشكل صحيح".
وأكد ميلي أن البنتاجون ينسق مع الجيش الأوكراني لإعداد الفرق الخاصة بتشغيل هيمارس، وهي راجمة صاروخية متحركة يصل مداها الى 80 كيلومتراً وقادرة على إطلاق ذخيرة موجهة من عيار 227 ملم بدقة عالية.
وتابع: "مجرد الزج بأنظمة الأسلحة هذه في المعركة لن يجدي، يجب عليهم التدرب عليها من أجل الحصول على أقصى استفادة منها"، وأضاف: "علينا أن نبدأ هذا الشيء ببرنامج منطقي ومدروس ونجعلهم مدربين وفقًا لمعيار يصبحون فيه فعالين".
وأضاف ميلي: "الأوكرانيون لديهم مدفعية جيدة جدًا ومدافع جيدون جدًا. إنهم ممتازون في المدفعية لكنهم يستخدمون أنظمة الحقبة السوفيتية ثم ينتقلون إلى أنظمة [غربية] مختلفة."
تضغط أوكرانيا منذ أشهر للحصول على السلاح، وقد قررت إدارة الرئيس جو بايدن تزويد القوات الأوكرانية بها في 31 مايو الماضي، لكن البنتاجون أفاد حينها أن الأمر سيستغرق نحو ثلاثة أسابيع لتجهيز فرق قادرة على تشغيلها، إضافة الى أسبوعين آخرين للصيانة.
وتأمل أوكرانيا أن تمنح هيمارس، ماسيمنحها ميزة تفوقية في ساحة المعركة ضد القوات الروسية، ويعتمد القتال حالياً عند الخطوط الأمامية في شرق وجنوب أوكرانيا بشكل كبير على المدفعية التقليدية التي لا تملك قدرة توجيه دقيقة للنيران.
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