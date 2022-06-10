شرطة التموين تضبط 37 طن قمح قبل بيعها فى السوق السوداء

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1407) قضية تموينية متنوعة من بينهم (5) قضايا حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات (14,100 طن "مكرونة – زيت - أرز – دقيق – سكر ") ، (383) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (56,54 طن "دقيق – مكرونة – سكر – مسلى – زيت - أرز – ملح – لحوم" – 36 عبوة سجائر – 11 إسطوانة بوتاجاز) .. وكذا (606) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (18 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 77 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 77 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 9 قضايا بيع بأزيد – 34 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 20 قضية توقف عن الإنتاج – 371 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (17,330 طن دقيق بلدى مدعم) وكذا (19) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,450 طن أسمدة مدعمة - 59500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 80 " – 81 بطاقة تموينية).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (88,795 طن – 36 عبوة سجائر – 59500 لتر مواد بترولية "سولار – بنزين 80" – 81 بطاقة تموينية – 11 إسطوانة بوتاجاز) .. كان أبرزها ضبط (12,684 طن "سكر حر - مكرونة – زيت طعام") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

وتمكنت الجهود من ضبط (5 طن "أرز شعير") تم تخزينها وحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الغربية، وضبط (4,450 طن أسمدة زراعية مدعمة) محظور تداولها وتم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء للإستيلاء على الدعم المقرر لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بدون ترخيص) بمحافظة كفرالشيخ، و ضبط (3 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (المدير المسئول عن مجزر دواجن) بمحافظة الجيزة.

وأسفرت الجهود عن ضبط (1,386 طن "لحوم مجمدة") بدون مستندات مجهولة المصدر معبأة داخل عبوات بدون بيانات ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الشرقية، وضبط (20 طن ملح طعام) معبأ داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية "تحجر" ويشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لإدخالها فى عمليات التصنيع وطرح المنتج النهائى للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مصنع لمنتجات الألبان) بمحافظة البحيرة.

ونجحت الجهود في ضبط (4 طن "مكرونة – ملح طعام") معبأة داخل عبوات بدون مستندات مجهولة المصدر ، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج أو الصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية، وضبط (5,200 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة .. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.

وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (6) قضايا بمضبوطات بلغت (37,570 طن أقماح محلية) – (5 مخازن) – (1) سيارة أبرزها ضبط (20 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة الدقهلية ، وضبط (9 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة سوهاج.

ونجحت الجهود في ضبط (3,920 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد لموسم حصاد للإتجار بها فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة .. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق .. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (12) قضية بمضبوطات بلغت (244 قطعة "37 قطعة صوتية – 87 قطعة ضوئية – 120ملصق").