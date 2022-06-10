سلطات مطار القاهرة تضبط راكبة أجنبية أخفت 200 ألف يورو داخل أكياس.. صور

كتب أحمد مصطفى

ضبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي راكبة أجنبية بحوزتها كمية من النقد الأجنبي خبأتهم وسط الملابس في أكياس مفرغة الهواء، أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية علي ركاب رحلة طيران الخطوط النمساوية القادمة من فيينا.

استوقق أحمد سيد إبراهيم صالح رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية، لاحظ حازم محمد علي مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 3 ارتباك الراكبة فقام بتكليف مصطفي عبد الوهاب صادق مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة يدويا، مما أسفر عن ضبط 200 ألف يورو داخل 4 أظرف ورقية موضوعة في أكياس شفافة مغلقة بتفريغ الهواء.

كلف صبحي ربيع جابر مدير إدارة الجمرك، لجنة مكونة من هاني محمود وأحمد صبري وأحمد سعيد وعبد الحليم عبد المحسن، لجرد وعد المبالغ النقدية، وتسليم الراكبة المبلغ الموازي للعشرة آلاف دولار أمريكي المصرح بها قانونا دون إفصاح أو إقرار، وهذا ما لم تقم به الراكبة، بل أخفت المبالغ بطريقة مريبة ورفضت استلام الإقرار علي الطائرة وتدوينه، فأمر مدير إدارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة، لمخالفتها قوانين غسل الأموال والبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، وذلك بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والذي أحال الراكبة للنيابة المختصة.