سقوط عصابة تنصب على عملاء البنوك برسائل مفخخة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكترونى .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض العديد من عملاء البنوك لعمليات نصب وإحتيال والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم والإستيلاء على أموالهم عن طريق قيام بعض الأشخاص بإنتحال صفة موظفى خدمة عملاء البنوك والذين يقومون بإرسال رسائل إلى ضحاياهم من المواطنين لتنشيط حسابهم إلا أنهم يقومون بالنصب عليهم عقب إتباع بعض الخطوات ليتم تحويل المبالغ المالية المسحوبة من حسابات ضحاياهم إلى محافظ إلكترونية بحوزتهم وعقب ذلك يقوم المتهمين بسحب تلك المبالغ والإستيلاء عليها .

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الإدارة من إستهداف وضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وتم ضبطهم حال إختبائهم فى إحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة ، وبحوزتهم ( 6 هواتف محمولة) بفحصها تبين إحتوائها على (تطبيقات مواقع التسوق الإلكترونى – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم فى المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى – رسائل نصية يقوم المتهمين بإرسالها للضحايا تؤكد ضلوعهم فى ذلك النشاط الإجرامى).

كما أمكن الإستدلال على عدد (8) أشخاص من المجنى عليهم وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل المتهمين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، وبمواجهة المتهمين أقروا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأن المبالغ المالية المستولى عليها من وقائع النصب قاموا بصرفها على متطلباتهم الشخصية فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.