سفير مصر فى كوريا الجنوبية يكشف الاستعدادات لمباراة منتخبنا مع نظيره الكورى

كتب أحمد جمعة

كشف سفير جمهورية مصر العربية لدى كوريا الجنوبية خالد عبد الرحمن عن استعدادات السفارة لاستقبال بعثة المنتخب الوطني التي ستخوض مباراة ودية مع منتخب كوريا الجنوبية في 14 يونيو الجاري، مشيرا إلى أن السفارة المصرية قامت باستخراج التصاريح اللازمة لهبوط وإقلاع رحلة طائرة المنتخب الوطني إلى كوريا الجنوبية.

وأكد السفير خالد عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم الجمعة، أنه تم التواصل والتنسيق مع الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم فيما يخص ترتيبات استقبال وإقامة وتدريب المنتخب المصري، مشيرا إلى أن السفارة المصرية وفرت عدد من التذاكر للمواطنين المصريين من أبناء الجالية المقيمين في كوريا الجنوبية وقد حصلوا عليها بالفعل، لافتا إلى تشجيع البعثة المصرية للمواطنين المصريين والعرب في كوريا لحضور المباراة لدعم وتشجيع المنتخب المصري.

وِعن مشاركة كوريا الجنوبية في مؤتمر cop27 المزمع تنظيمه في شرم الشيخ نوفمبر المقبل، أشار سفير مصر لدى كوريا الجنوبية إلى أن البعثة المصرية تكثف اتصالاتها مع الحكومة والقطاع الخاص في سبيل تأمين أكبر نسبة مشاركة في المؤتمر، موضحا أن كوريا الجنوبية من كبريات الدول الصناعية في العالم ولديها اهتمام كبير بموضوعات المناخ والاقتصاد الأخضر، فضلا عن وجود عدد كبير من الشركات الكورية العاملة في مجال الطاقة النظيفة وإعادة التدوير وإنتاج السيارات الكهربائية.

وعن العلاقات المشتركة بين مصر وكوريا الجنوبية، أكد السفير خالد عبد الرحمن أن مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع كوريا الجنوبية حيث شهدت الفترة الأخيرة زيادة حجم التعاون الثنائي في مجالات شتى وتدشين لعدد من المشروعات المشتركة بين البلدين على رأسها متابعة إقامة فرع للمعهد العالي الكوري الجنوبي للعلوم والتكنولوجيا في مصر، بالإضافة إلى تعظيم حجم التبادل التجاري والتبادل الثقافي بين البلدين.