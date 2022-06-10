سائحة أمريكية تسبب أضرارا بـ26 ألف دولار فى سلالم تاريخية بروما.. فيديو وصور

كتب: إيهاب محمد

تسببت سائحة أمريكية فى أضرار بقيمة 26000 دولار بعد أن ألقت سكوتر إلكترونى أسفل السلالم الإسبانية التاريخية فى روما، وتم تصوير الحادث، الذي وقع في حوالي الساعة 3:45 صباحا، من قبل أحد المارة، وانتشرت اللقطات لاحقًا بعد أن نشرتها عدة مواقع إخبارية إيطالية، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



التقرير على ديلى ميل

تُظهر اللقطات المرأة المجهولة، التى قالت السلطات الإيطالية، إنها سائحة أمريكية تبلغ من العمر 28 عامًا، وهي تلقى السكوتر الإلكترونى المستأجر أسفل الدرج في نوبة إحباط واضحة، وفي نهاية المطاف، قابل رجال الشرطة، السيدة البالغه من العمر 28 عامًا، بالإضافة إلى صديق لها، شوهد في اللقطات وهو يقود سيارته بتهور أسفل الدرج.



السيدة

وبحسب ما ورد تم تغريم الزوجين 430 دولارًا من قبل الشرطة التى شاهدت المزيد من اللقطات الأمنية للحادث، والتي شهدت إطلاق المرأة لسبب غير مفهوم للسكوتر المستأجرة أسفل الدرج.

وتعتبر السلالم الإسبانية التاريخية Spanish Steps واحدة من أكثر المواقع السياحية حراسة فى العاصمة الإيطالية، حيث منعت الشرطة الناس من الجلوس عليها مرة أخرى في عام 2018.

وقالت الشرطة الإيطالية، إن الأضرار التي لحقت بالدرج الرخامي الشهير نتيجة تصرفات المرأة ستكلف 26 ألف دولار على الأقل لإصلاحها، وأضافت السلطات، أن السكوتر كسر الدرجتين 16 و29 للنصب التذكارى، بينما قام أيضًا بتقطيع أجزاء أخرى من الدرج ذى الطوابق.