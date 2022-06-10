اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 11:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:03 م
روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي قصف - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسات.

وذكرت الوزارة - في بيان اوردته قناة روسيا اليوم الاخبارية اليوم الجمعة - أن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب في 10 يونيو الجاري، أراضي الجمهورية العربية السورية، وكان الهدف من الهجوم مطار دمشق الدولي.

وأوضحت الوزارة أنه "وفي هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على الأراضي السورية يعد انتهاكا للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق، نحن ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف في البنية التحتية المدنية السورية".

وشددت الخارجية على أن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة .

 


روسيا

الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق

مطار دمشق

دمشق

مطار دمشق الدولي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة