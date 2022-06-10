"رايجة".. مشروع تخرج قسم الاتصالات التسويقية بإعلام السويس لدعم السياحة

كتب محمد صبحى

قدم عدد من طلاب قسم الاتصالات التسويقية جامعة السويس مشروع تخرج يحمل اسم "رايجة" للحديث عن بلاد الذهب "النوبة"، حيث تناول المشروع أبرز أماكن وعادات وتقاليد البلد والأماكن السياحية الموجودة به، حرصًا منهم علي إبراز مقومات الجمال المتوفرة فى النوبة.

وقال الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ النقد السينمائي والتليفزيوني، والمشرف العام علي مشروع التخرج، إن "الهدف من وراء المشروع هو دعم السياحة الداخلية في مصر، وجذب انتباه المصريين وغيرهم، لوجود أماكن جذابة تستحق الزيارة مثل النوبة".

وقالت ندى مجدي أحد أعضاء المشروع، إن المشروع يتكون من 19 طالبا، وأن هذه الحملة جاءت لاستكمال جهود وزارة السياحة في الترويج للسياحة الداخلية، وأيضًا للرد علي إدعاءات جماعة " Afro Centric"، ويذكر أن هذه الجماعة تعمل علي إثبات أن الحضارة النوبية من أصل سوداني وليس مصري وأن السودانيين هم أصل الحضارة المصرية.

ووقع الاختيار علي اسم "رايجة" ليعبر عن مشاعر الشخص الذي يقوم بزيارة هذا المكان، فيصاب بحالة من الروقان الناتج عن طبيعة وجمال بيئة النوبة وأصالة أهلها.

وأضافت أمينة خالد أحد أعضاء المشروع، أن المشروع تكون من عدة عناصر كان الغرض منها هو عرض طبيعة البلاد وعادتها وتقاليدها والتراث والكيفية التي استطاعوا من خلالها الحفاظ علي هويتهم، وعن تعظيم مكانة المرأة النوبية وغيرها من العادات، وجاء ذلك من خلال فيديوهات ترويجية ومجموعة متنوعة من المطبوعات الخاصة بالقسم وغيرها.

جدير بالذكر أن الحملة قامت بعرض عدد كبير من الأماكن النوبية منها، قرية غرب سهيل، جزيرة هيسا، وشاطئ تنجار، ومتحف النوبة، وغيرها كثير من الأماكن لعرض ما تتمتع بها البلاد من مقومات جمالية.