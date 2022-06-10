رئيس موانئ البحر الأحمر يستقبل وفد شركة عالمية لإنتاج الطاقة النظيفة

البحر الأحمر - عماد عرفة

استقبل اللواء مهندس محمد عبد الرحيم حميد، رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر وفد من مجموعة لومان العالميه التي تضم شركه مساهمه مصريه بشركاء دوليين في البنية التحتية وانتاج الطاقة النظيفة وادارة المخلفات باحدث التكنولوجيات الالمانية التي تعتمد علي الاستخدام الامثل للموارد وتوليد الطاقة النظيفة من المخلفات علاوة علي معالجة المياه وتحليتها باستخدام خلايا شمسية .



قدم ممثلو الشركة امثلة للانشطة التي يمكن ان تقوم بها داخل المواني وتتمثل في تقديم حلول متكاملة لادارة المخلفات الصلبة الناتجة عن الانشطة والاعمال العادية داخل ساحات المواني وكذلك معالجة المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن انشطة الترسانات البحرية وحلول متكاملة لادارة المياة والصرف الصحي ومياه الاتزان للسفن داخل المواني .



وتقديم حلول متكاملة لادارة الكيماويات والمخلفات الخطرة الناتجة من السفن علي ارصفة المواني، حيث واستمع رئيس الهيئة ومسئولي ادارة حماية البيئة بالهيئة لشرح تفصيلي لاعمال الشركة والانشطة السابقة للشركة داخل وخارج حدود الجمهورية .



واكد بيان من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أن هذا اللقاء يأتي تزامنا مع استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرون للدول الاطراف في اتفاقية الامم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 في نوفمبر 2022 بشرم الشيخ وسعي الهيئة وسباقها مع الزمن لتشجيع الاستثمار الصناعي واللوجيستي وتوفير مناخ جاذب للكيانات العاملة الاستشارات والخدمات والحلول البيئية المتكاملة لجعل المواني المصرية والمناطق المتاخمة لها نموذجا تنمويا صديق للبيئة بكل المقاييس ونموذج مستدام للاستخدام الامثل للموارد التي تعزز اجراءت التكيف مع المتغيرات المناخية بالاعتماد علي الطاقة النظيفة والمتجددة وتعظيم الاستفادة من استخدام المخلغات بكافة انواعها وتحويل مواني البحر الاحمر لمواني خضراء .



واكد رئيس الهيئة علي سرعة تقديم كافة البيانات اللازمة لادارة الشركة للاستفادة من مقترحاتها داخل المواني واشاد بوفد الشركة المكون من الدكتور وليد عرفة رئيس مجلس ادارة الشركة، واللواء محمد عبد الواحد نائب رئيس مجلس ادارة الشركة، واللواء محمد عبد المنعم مدير العلاقات الحكومية، والدكتور عادل شافعي مستشار الشركة لشئون البيئة .