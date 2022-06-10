رئيس اليمن يبدأ مساء اليوم زيارة للقاهرة وشوارع المحروسة تتزين باللافتات لاستقباله

إيمان حنا

تحتفى مصر اليوم وتتزين شوارعها وعدد من ميادينها الكبرى باللافتات الترحيبية بالرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي اليمني، الذي يصل القاهرة مساء اليوم ، في زيارة رسمية تستمر عدة أيام.

ويلتقى الرئيس اليمنى خلال زيارته عددا من المسئولين بالدولة المصرية، كما يزور مقر جامعة الدول العربية ضمن برنامج زيارته.

ووضعت صورة الدكتور رشاد العليمى فى عدد من شوارع المحروسة وبعض الميادين الرئيسية منها بحي الدقي العريق وميدان الجلاء، كما شهدت المحاور الرئيسية المؤدية إلي الطريق الدائري في مصر وإلي طريق المطار وأيضا كوبري السادس من أكتوبر لافتات ثابتة تجاوزت أطوالها 20 مترا وعرضها 10أمتار، كما شهد محور 26 يوليو وطريق مصر إسكندرية شاشات عملاقة تنشر صور العليمي مصحوبة بعبارات الترحيب.

تعد زيارة العليمي للقاهرة من أهم الزيارات التي تحظى باحتفاء خاص به من قبل الدولة المصرية، حيث إن رشاد العليمي من خريجي إحدى الجامعات المصرية و حصل منها علي درجتى الماجستير والدكتوراه.