اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 07:00 ص
أكرم القصاص
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دمشق تؤكد أن تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية "لم يتوقف أبدا"

الجمعة، 10 يونيو 2022 07:00 ص
دمشق تؤكد أن تعاونها مع وكالة الطاقة الذرية "لم يتوقف أبدا" الوكالة الدولية للطاقة الذرية - أرشيفية
وكالات

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أكدت دمشق أن تعاونها مع الوكالة الدولية "لم يتوقف أبداً" وأن سوريا لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية، وأنها لبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها.

وقال المندوب الدائم لسوريا لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا السفير حسن خضور، إن "تقارير تنفيذ الضمانات المتعاقبة تشهد على أن سوريا لم تتأخر عن الوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب اتفاق الضمانات الشاملة، ومعاهدة عدم الانتشار، وأنها لبت كل طلبات التفتيش الدورية في مواعيدها".

ونقلت وكالة "سانا" اليوم، عن السفير خضور في بيان ألقاه أمس خلال أعمال دورة مجلس المحافظين التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية لشهر حزيران 2022 أن بلاده "قدمت في إطار تعاونها أقصى درجات المرونة والجدية لتسوية بعض المسائل العالقة فيما يخص طبيعة الموقع الذي دمره العدوان الإسرائيلي في دير الزور حيث سمحت في حزيران  2008 لمفتشي الوكالة بزيارة الموقع والتحرك بكل حرية في محيطه وجمع العينات البيئية منه".

وأضاف أن سوريا "أجابت عن جميع الاستفسارات التي طرحوها والتي توجت بالاتفاق مع الوكالة على خطة عمل تم التوصل إليها خلال الاجتماع الذي عقد في دمشق في تشرين الأول 2011 مع نائب المدير العام لشؤون الضمانات في الوكالة آنذاك".

وأكد خضور أن تلك "الخطة لا تزال موجودة حتى الآن، إلا أن مسار التشويش الذي دأبت عليه بعض الدول الأعضاء المعروفة أعاق تنفيذ هذا المسعى".

وقال خضور "إن سلوك إسرائيل العدواني في المنطقة وبقاءها بما تمتلكه من قدرات نووية خارج إطار معاهدة عدم الانتشار واتفاق ضمانات شاملة مع الوكالة يمثل خطرا جسيما على نظام عدم الانتشار". وأضاف أن إسرائيل "تستغل الظروف والأوضاع في المنطقة وتقوم وبشكل متكرر بإلحاق أضرار كبيرة ضد المدنيين والعسكريين".

 


الوكاله الدوليه للطاقه الذريه

دمشق

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حسن خضور



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