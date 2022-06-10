حياة كريمة ببنى سويف.. الكشف وتوفير العلاج لــ1345 مواطنا بطما فيوم.. صور

وتضمن التقرير، الذي أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي "الأربعاء والخميس 8 و9 يونية الجاري" بقرية طما فيوم مركز اهناسيا، مكونة من 7 عيادات في 6 تخصصات "الباطنة ،الأطفال، الجراحة، النساء ،الجلدية، تنظيم الأسرة ، الأسنان"، وضمن اجراءات وقائية ،حيث تم الكشف على 1345مريض وصرف العلاج لهم بالمجان،66حالة معمل دم،66 حالة معمل طفيليات، 8 حالات الأشعة واستصدار 10قرارات للعلاج على نفقة دولة وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج ، و50 موجات فوق صوتية.

وعلى هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف والتوعبة الصحية حضرها 100مواطنا،عن كيفية الوقاية من: فيروس كورونا المستجد- متابعة الحمل - تنظيم الأسرة ، سرطان الثدى ،سلامة الغذاء ، سوء استخدام الأدوية ، الرضاعة الطبيعية ، الزواج المبكر - أضرار ختان الإناث - التغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة"، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100مواطنا.

من جهته أشار وكيل الوزارة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتورمحمد خلف عبدالحميد منسـق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبي، طه كمال حجاج المسؤول المالى والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.



القوافل الطبية العلاجية ببنى سويف (1)



القوافل الطبية العلاجية ببنى سويف (2)



القوافل الطبية العلاجية ببنى سويف (3)



القوافل الطبية العلاجية ببنى سويف (4)



القوافل الطبية العلاجية ببنى سويف (5)



القوافل الطبية العلاجية ببنى سويف (6)



القوافل الطبية العلاجية ببنى سويف (7)



القوافل الطبية العلاجية ببنى سويف (8)