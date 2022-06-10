حياة كريمة بأسوان.. 65% نسبة تنفيذ المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع.. صور

وقال محافظ أسوان، فى بيان صحفى، إن مشروع تأهيل وتبطين الترع سيساهم فى رفع كفاءة توصيل مياة الرى للمنتفعين ولترشيد إستخدامات المياه والحفاظ على البيئة وتقليل نفقات الصيانة والتشغيل لمنظومة الرى ، مع إعطاء الوجه الحضارى للقرية المصرية.

وفى السياق ذاته، أوضح المهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان بأنه سيتم الإنتهاء من تنفيذ أعمال تبطين تأهيل الترع فى الربع الأول من عام 2023 وذلك بإجمالى أطوال تصل إلى 300 كم مستهدفة فى المرحلة الأولى بتكلفة تصل لنحو مليار جنيه حيث تم تنفيذ الأعمال بنسبة 65 % حتى الآن.

وأشار إلى أنه بالتوازى تم طرح أعمال تأهيل وتبطين الترع بأطوال تصل إلى 650 كم وبتكلفة تقديرية 3 مليار جنيه فى المرحلة الثانية مما سيساهم فى ترشيد الإستخدامات المائية والحد من فواقد التسرب والبخر بالترع الرئيسة وفروعها وضمان وصول المياه لنهايات الترع.