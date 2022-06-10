حماية المستهلك بالوادى الجديد: تحرير محاضر لمخابز مخالفة بمركزى باريس وبلاط

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أعلن مكتب حماية المستهلك بالوادى الجديد، عن تنفيذ حملات مكبرة بمركز ومدينة بلاط بالاشتراك مع إدارة تموين بلاط بعمل حملة مرور على المخابز البلدية بالمدينة والقرى التابعة، وأسفرت الحملة عن وجود بعض المخالفات منها نقص الوزن وعدم إعطاء بون

وعدم نظافة أدوات العجن.

كما جرى تنفيذ حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة تموين باريس، تضمنت المرور على أفران بلدي داخل نطاق مدينة باريس لمتابعة الأسواق وإحكام الرقابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتم تحرير محضر نقص الوزن.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات محافظ الوادى الجديد بالمتابعة المستمرة على جميع المحال التجارية وتشديد الرقابة على المخابز حرصًا على وصول الدعم لمستحقيه، والتأكد من إنتاج الخبز البلدي مطابق للمواصفات والأوزان، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل مخالفة.

وناشد المكتب الإقليمي لحماية المستهلك بالمحافظة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات أو احتكار أو غش تجاري، وذلك بمقر المكتب الإقليمي بجوار مديرية التموين بالخارجة وفروع مكتب حماية المستهلك بالوحدات المحلية بالمراكز .