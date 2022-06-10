اليوم السابع
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حديقة بنت الشاطئ تفتح أبوابها لاستقبال الزوار اليوم بدمياط.. صور

الجمعة، 10 يونيو 2022 02:57 م
حديقة بنت الشاطئ تفتح أبوابها لاستقبال الزوار اليوم بدمياط.. صور حديقة بنت الشاطئ
دمياط معتز الشربينى

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قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط فتح حديقة بنت الشاطىء اليوم الجمعة أمام أبناء دمياط، بعد افتتاح اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتورة منال عوض محافظ دمياط للحديقة منتصف الأسبوع الجارى، وذلك ضمن عدد من المشروعات المدرجة باحتفالات العيد القومى للمحافظة.

وتحتضن الحديقة حفل فنى لفرقة "Beeb marching" الذى يبدأ من عصر اليوم الجمعة وحتى غروب الشمس ،حيث تتألق الحديقة لاستقبال زأئريها فى أول فعالية تُقام بها بعد الافتتاح، والذى يأتى بالتعاون بين الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

هذا وقد ذكرت "محافظ دمياط" أن حديقة بنت الشاطئ شهدت أعمال تطوير وتنسيق حضارى، باعتبارها أهم حديقة بمدينة دمياط والوحيدة بمنطقة كورنيش النيل التى تتميز بموقع رئيسى بقلب المدينة، وتم تسميتها بهذا الاسم تخليدا لذكرى الدكتورة عائشة عبد الرحمن المفكرة والكاتبة المصرية، مشيرة إلى أن المحافظة قد وضعت خطة محددة للتطوير لتوفير متنفس لأهالي المحافظة، حيث يتضمن المشروع إحلال سور الكورنيش ورفع كفاءة تمثال الدكتورة عائشة عبد الرحمن و سارى العلم وإنشاء منطقتى للصيد وألعاب الأطفال مقاعد وممشى، بالإضافة إلى تشجير الحديقة واحاطتها بسور للحفاظ على مكوناتها وإنشاء مقاعد لانتظار سيارات الأجرة بنطاقها الخارجى.
 

حديقة بنت الشاطىء (1)
حديقة بنت الشاطئ

 

حديقة بنت الشاطىء (2)
حديقة بنت الشاطئ

 

 

حديقة بنت الشاطىء (3)
حديقة بنت الشاطئ

 

 

حديقة بنت الشاطىء (4)
حديقة بنت الشاطئ

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