اليوم السابع
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جمال مسعود نائبًا لرئيس شبكة الإذاعات الإقليمية وسحر سالم مديرًا عامًا لإذاعة القناة

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:54 ص
جمال مسعود نائبًا لرئيس شبكة الإذاعات الإقليمية وسحر سالم مديرًا عامًا لإذاعة القناة جمال مسعود نائب رئيس شبكة الإذاعات الإقليمية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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وافقت الهيئة الوطنية للإعلام، على تعيين الإعلامي جمال مسعود، نائبًا لرئيس شبكة الإذاعات الإقليمية، وتعيين الإذاعية سحر سالم مديرًا عامًا لإذاعة القناة.

وكان مسعود، يتولي منصب مدير عام إذاعة القناة، قبل أن يصدر له قرارًا بتعينه نائبًا لرئيس شبكة الإذاعات الإقليمية.

ويمتلك جمال مسعود سجلاً كبيرًا من العمل الإعلامي، منذ تخرج في كلية الإعلام، حيث بدأ مسيرته بجريده الأهرام عام 1984حتي عام 1987، التحق بعدها مع بداية تأسيس إذاعة القناة للعمل كمقدم برامج براديو القناة، وخلال تلك الفترة قدم مسعود العديد من البرامج، وأخرج العديد من المسلسلات الإذاعيّة التي سجلت تاريخ مدن القناة والمنطقة بأكملها.

وفي العام 1999 تولي جمال مسعود منصب نائب رئيس إذاعة القناة، والذي استمر فيه حتي عام 2013، أحدث خلالها تغييرًا وتطويرًا في خريطة البرامج، لتتحول إذاعة القناة إلى ناقل لنبض مدن ومشاكل مدن القناه.

وكتب مسعود العديد من المسلسلات الإذاعة التي قدمها الموهوبون من أبناء القناة، كما قام بإخراجها، حتى جرى اختياره مديرًا عامًا لإذاعة القناة عام 2013، بالإضافة إلي جهوده في إعداد البرامج وتأليف المسلسلات وإلقاء المحاضرات لطلبة الإعلام.

في سياق متصل، تعتبر الإعلامية الدكتور سحر سالم من كبيري مذيعي إذاعة القناة، حيث تمتلك تاريخًا طويلاً مع العمل الإذاعي بين الكتابة والتقديم والإخراج، وهي عضو نقابة المهن التمثيلية شعبة إخراج، وعضو المجلس القومي للمرأة، ومحاضر في الإعلام السياسي والأمن القومي، وكاتبة متخصص في الإعلام والصحة النفسية.

 

 


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