جلسات توعية لـ1500 سيدة ورجل ضمن حياة كريمة بأسوان.. صور

واصل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى تنظيم فعالياته وأنشطته المختلفة داخل القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة ".

وفى هذا الإطار تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأنشطة المتنوعة التى يقوم بها فرع المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع المحافظة والأوقاف والثقافة بشأن إستكمال تنفيذ الجلسات التوعوية بعنوان "جلسات الدوار"، مقدماً شكره للقائمين على تنفيذ هذا المشروع التوعوى الفعال لتحقيق محورى التمكين الإقتصادى للمرأة والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى بما يصب فى صالح المواطنين ، ولاسيما الأسر الأكثر إحتياجاً.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأن هناك توجيهات مستمرة من محافظ أسوان لتوسيع دائرة المستفيدين من هذا المشروع الحيوى والهادف حيث تم تنظيم 32 جلسة توعوية إستهدفت نحو 1500 سيدة ورجل داخل قرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة.

وأشارت إلى أن الفعاليات تضمنت موضوعات القضية السكانية والصحة الإنجابية وأهمية التربية السليمة للأبناء ، وغيرذلك من القضايا التى تهم المواطن وتهدف لتوفير حياة كريمة لأفراد الأسرة الأسوانية ، وهو الذى تواكب مع تنظيم فعاليات برنامج التثقيف المالى وتوعيتهن وتثقيفهن بجميع الأمور المالية والإقتصادية اللازمة والتى تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر .