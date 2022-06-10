جارديان: بوتين يشبه نفسه بالقيصر بطرس الأكبر فى مهمة استعادة أرض روسيا

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين التى شبه فيها نفسه بالقيصر الروسى فى القرن الثامن عشر بطرس الأكبر، وقارن بين مهمتين تاريخيتين لاستعادة الأراضى الروسية.

ونقلت الجارديان تصريح بوتين الذى قال فيه إن بطرس الأكبر خاض الحرب الشمالية العظمى على مدار 21 عاما، ويبدو انه كان فى حالة حرب مع السويد واخذ شيئا منهم، لكنه لم يأخذ شيئا مهمتين لقد أعاد ما كان لروسيا.

وجاءت تصريحات بوتين خلال زيارته لمعرض مخصص للقيصر الروسى. وقالت الجارديان إن بعد أشهر من إنكار أن روسيا مدفوعة بطموحات استعمارية فى أوكرانيا، يبدو أن بوتين يتبنى تلك المهمة ويقارن حملة بطرس بالإجراءات العسكرية التى تتخذها روسيا حاليا.

ومضى بوتين قائلا إنه من نصيبنا أيضا على ما يبدو، عودة ما هو روسى وتعزيز الدولة. وإذا انطلقنا مع حقيقة أن هذه القيم الأساسية تشكل أساس وجودنا، فسننجح بالتأكيد فى حل المهام التى نواجهها.

ويقول معارضو بوتين إن تصريحاته أثبتت أن شكواه من الظلم التاريخ وتوسع الناتو صوب الشرق وغيره من الشكاوى من الغرب كلها واجهة لحرب تقليدية من أجل الغزو.

وتوضح الجارديان أن بطرس الأكبر كان حاكم محدث حظى بإعجاب الروس من الليبراليين والمحافظين على حد السواء، حكم لمدو 43 عاما، وأطلق اسمه على عاصمة جديدة وهى سان بطرسبيرج، مسقط رأس بوتين، التى أمر ببنائها على أرض تم الاستحواذ عليها من السويد.

ونفى بوتين أن تكون روسيا تسعى غلى غزو ارض جديدة فى أوكرانيا، إلا أن الجارديان تقول إن أفعال الكرملين تثبت أن هذا ليس صحيحا.