تموين الأقصر يحرر 6 مخالفات ويضبط كميات من المواد الغذائية فى إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل الوزارة، والتى أسفرت عن تحرير 6 مخالفات تموينية تم خلالها ضبط كمية من المخلل والمواد الغذائية منتهية الصلاحية، وذلك تحت إشراف الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وبتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.



وفي هذا الصدد، يقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، إنه قامت إدارة تموين إسنا بحملة تموينية، بالاشتراك مع الأمن الوطني ومباحث التموين، حيث أسفرت عن تحرير عدد 6 مخالفات تموينية شملت ضبط سلع منتهية الصلاحية بيانها كالآتي:- (عدد 3 جردل مخلل زنة الجردل 3 كيلو جرام تقريباً- ـ عدد 1 لفة لانشون بقرى زنة 3 كيلو جرام تقريباً - عدد 1 كرتونة زبيب زنة الكرتونة 7 كيلو جرام تقريباً - عدد 1 كرتونة مشروب صناعى بداخلها 30 كيس سعة 120مل - عدد 1 كرتونة مشروب جيلى بداخلها عدد 40 عبوة سعة 90 مل).



وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم خلال الحملات أيضاً ضبط مخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص ( محل أسمدة زراعية ومخصبات) وعليه تم ضبط عدد 595 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية مختلفة الأوزان والأنواع والاحجام، وعدد 2 محضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحضر غلق تاجر تموين، ومحضر شهادة صحية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازم وتولت النيابة التحقيق.



وفى نفس السياق قاد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة تموينية، للتصدي للجرائم التموينية لمواجهة الاتجار بالاسمدة الزراعية المدعمة، نجحت فى ضبط طن ونصف أسمدة زراعية مدعمة بمخزن فى أرمنت، حيث أنه خلال الحملة تم ضبط 1.5 طن أسمدة زراعية مدعمة ومحظور تداولها خارج كارت الفلاح، وذلك بأحد المخازن غير المرخصة بناحية أرمنت الحيط عبارة عن عدد 28 شيكارة زنة الواحدة 50 كجم، كما تم ضبط عدد 2 شيكارة دقيق مخابز مدعم زنة الواحدة 50 كجم داخل مطحن أهلي غير مرخص بنفس الناحية.





تموين الأقصر تحرر 6 مخالفات وتضبط كميات من المواد الغذائية (1)