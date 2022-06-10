تفاصيل مصرع طالب غرقا في ترعة بالمنيا .. بث مباشر

المنيا- حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع، بثا مباشرا لحادث انتشال جثة طالب غرق في احد المصارف بقرية بمركز سمالوط، شمال محافظة المنيا، وتم نقله الى مستشفي جراحات اليوم الواحد بمركز سمالوط، شمال المنيا، وايداعه بالمشرحه تحت تصرفات النيابة العامة.

تلفت الاجهزة الامنية بالمنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق يفيد بانتشال جثه طالب ويبلغ من العمر11عام من ترعه مصرف ناحية قرية العوايسة بمركز سمالوط، واودعت الجثه بمشرحه مستشفي جراحات اليوم الواحد لحين الانتهاء من تقرير مفتش صحة.

وصرحت النيابة العامة لدفن الجثمان، لعدم وجود شبهه جنائية بالوفاة، كما جاء بتقارير مفتش صحه المركز،وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة وقفل المحضر بوقته وتاريخه بديوان مركز الشرطة.