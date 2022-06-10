تفاصيل العثور على جثة طفلة داخل منزلها بدشنا

قنا صابر سعيد

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، اليوم الجمعة، تفاصيل العثور علي جثة طفلة أمس داخل منزلها بإحدي قري مركز دشنا.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد العثور علي جثة طفلة داخل منزلها بإحدي قري مركز دشنا شمال قنا وبلاغ الأب بأن الطفلة سقطت من علو، وبعد تكثيف الإجراءات تبين أن الطفلة كانت تمزح مع شقيقتها فأصابتها بالمقص ولقيت مصرعها.



تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات وأودعت الجثة بمشرحة المستشفى.









