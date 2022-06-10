تعرف على خريطة قوة العمل فى مصر عام 2021.. إنفوجراف

كتب: مدحت عادل

أظهرت النشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة بالإنفوجراف، خريطة قوة العمل في مصر، والتي تشمل عدد المشتغلين والمتعطلين في مصر بين الذكور والإناث.

وتناولت النشرة السنوية مجموعة من أهم المؤشرات وفقا لما يلي:

بلغ تقدير قوة العمل 29.358 مليون فرد عام 2021

بلغت قوة العمل للذكور 24.296 مليون فرد.

بلغت قوة العمل للإناث 5.062 ملايين فرد.

بلغ معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين (15ـ 29 سنة) 15٪ من إجمالي قوة العمل فى نفس الفئة العمرية، وهو نفس المعدل في عام 2020.

بلغت قوة العمل فى الحضر 13.109 مليون فرد بينما بلغت فى الريف 16.249 مليون فرد.

بلغ تقدير المشتغلين 27.188 مليون مشتغل عام 2021، مقابل 26.199 مليون مشتغل عام 2020، بنسبة زيادة 3.7٪ عن عام 2020.

بلغ تقدير المشتغلين في الحضر 11.644 مليون مشتغل، 15.544 مليون مشتغل فى الريف

بلغ معدل البطالة في الحضر 11.2٪ مقابل 4.3٪ في الريف.

بلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8.7٪ وبين ذكور الريف 3.2٪.

بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21٪ مقابل 10.7٪ بين إناث الريف.