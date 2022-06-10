اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 10:46 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على أهمية مونوريل 6 أكتوبر وعدد محطاته

الجمعة، 10 يونيو 2022 10:00 ص
تعرف على أهمية مونوريل 6 أكتوبر وعدد محطاته مشروع المونوريل
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل غرب النيل المعروف باسم مونوريل 6 أكتوبر وفى النقاط التالية نستعرض أهم المعلومات عن المشروع.

1طول مسار مونوريل 6 أكتوبر 42 كم .

2عدد محطات الخط 13 محطة.

3تبلغ ‏الطاقة ‏الاستيعابية للخط 600 ألف راكب يومياً .

4يتكامل مع الخط الثالث للمترو عند محطة وادى النيل .

5يتكون قطار المونوريل ‏من 4 عربات .

6من ‏المخطط زيادة عدد ‏العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

7يربط المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر

8يخدم التوسعات الكبيرة في مدينة 6 أكتوبر مثل مشروع الإسكان الإجتماعي ومشروعات التنمية جنوب أكتوبر والتوسعات الجنوبية

وتجدر الإشارة إلى أن ‏مشروع المونوريل يتم تنفيذه ‏في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ‏وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفيف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية، ‏وتجذب الركاب لاستخدامها ‏بدلاً من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات .‏


المونوريل

مونوريل 6 اكتوبر

مونوريل غرب النيل

النقل



الموضوعات المتعلقة

شاهد أعمال إنشاء محطات مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 05 يونيو 2022 01:28 م

تحويلات جديدة فى مدينة نصر لإنشاء مونوريل العاصمة الإدارية.. إنفوجراف

الأربعاء، 01 يونيو 2022 11:13 ص

غلق كلي لشارع أحمد الزمر 10 أيام لتنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية

الإثنين، 30 مايو 2022 11:37 ص

شاهد نسب تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

الأحد، 22 مايو 2022 04:10 م

تعرف على موعد انتهاء مونوريل العاصمة الإدارية

الأحد، 15 مايو 2022 05:00 ص

8 معلومات عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية - الاستاد وموعد تشغيله

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:00 م

تعرف على مونوريل العاصمة الإدارية - الاستاد ومعدلات تنفيذه وموعد تشغيله

الإثنين، 04 أبريل 2022 02:00 م

وزير القوى العاملة: مونوريل العاصمة الإدارية تطور حضاري بوسائل النقل ‏الجماعى

الإثنين، 28 مارس 2022 01:58 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة