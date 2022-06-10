تشييع جثمان وزير التجارة والصناعة السابق إلى مثواه الأخير فى الغربية.. فيديو

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من قرية ميت حواى التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية ، رصد خلاله تشييع جثمان المهندس عمرو نصار وزير التجارة السابق بمقابر العائلة فى القرية.



وتوفي المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق، مساء أمس بعد مسيرة كبيرة من العطاء.



وشغل "نصار" منصب الأمين العام للمجلس التصدير للصناعات الهندسية، والمستشار التنفيذي لمشروعات مجموعة "MCV" لصناعة المركبات، كما شغل منذ يناير 2012، منصب نائب رئيس مجلس تصدير السلع الهندسية وهو المجلس الاستشاري لوزير التجارة الخارجية والصناعة المصري الذي يهدف إلى تنمية الصادرات المصرية في قطاع المنتجات الهندسية.



يحمل درجتين جامعتين في الهندسة 1985 والقانون 1990، إلى مجموعة واسعة من الدراسات في التسويق والإدارة دعماً لمسيرته المهنية.





عمل نصار مستشار تطوير الأعمال في كل من شركة Sony (Professional broadcast ) ، General Electric اكسون موبيل، وآي آي آر المملكة المتحدة ودبي، كما شغل منصب عضو مجلس إدارة مجلس معلومات سوق السيارات المصرية الأميك خلال الفترة من 2008 حتى 2012.



جانب من الجنازة



جانب من الجنازة



جانب من الجنازة



جانب من الجنازة



جنازة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق إلى مثواه الأخير فى الغربية



جنازة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق إلى مثواه الأخير فى الغربية



جنازة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق إلى مثواه الأخير فى الغربية



جنازة المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة السابق إلى مثواه الأخير فى الغربية