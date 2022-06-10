ترامب علق على مطالب إعدام نائبه: مايك بنس يستحق ذلك

كتبت ريم عبد الحميد

فى ذروة أحداث العنف بمبنى الكابيتول الأمريكى فى السادس من يناير العام الماضى، ومع تريد أنصار دونالد ترامب هتاف "أعدموا مايك بنس"، تحول الرئيس السابق إلى مساعديه وهم يشاهدون التلفاز من البيت الأبيض، وقال بنس عن تهديدات مثيرى الشغب بقتل نائب الرئيس "ربما لدى أنصارنا الفكرة الصحيحة.. مايك بنس يستحق ذلك".

هذا الخط الذى تم الكشف عنه فى أولى الجلسات العلنية للجنة تحقيقات 6 يناير بمجلس النواب الأمريكى، يسلط الضوء على عمق غضب ترامب من بنس لرفضه عرقلة التصديق على فوز جو بايدن فى انتخابات الرئاسى، والمدى الذى كان مستعدا للذهاب إليه هو يتشبث بالسلطة، بحسب ما ذكرت صحيفة التايمز.

وكشفت عن هذا النائبة الجمهورية ليز تشينى، نائب رئيس لجنة 6 يناير، خلال الجلسة أمس، وقالت إن ترامب عندما هتافات مثيرى الشغب، أجاب قائلا: ربما لدى أنصارنا الفكرة الصحيحة، مايك بنس يستحق ذلك.

وتؤكد تصريحات تشينى ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الشهر الماضى، حيث شهد اثنان من العاملين السابقين فى البيت الأبيض أمام اللجنة فى وقت سابق بأن رئيس موظفى ترامب مارك ميدوز أخبرهم أنه سمع ترامب يعلق هكذا على إعدام نائبه.

وأضافت شينى أن ترامب رفض الاستماع لقادة الكابيتول الذين حثوه على إنهاء الهجوم.

واستغرق الأمر 187 دقيقة قبل أن يصدر الرئيس السابق رسالة بالفيديو بطالب فيها الحشد بوقف الهجوم، وأشار إليهم بأنها ناس متميزون للغاية.