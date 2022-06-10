اليوم السابع
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تحريات لكشف ملابسات سقوط ربة منزل من نافذة مسكنها في الشيخ زايد

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:03 ص
تحريات لكشف ملابسات سقوط ربة منزل من نافذة مسكنها في الشيخ زايد اسعاف
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في واقعة سقوط ربة منزل من نافذو مسكنها بمدينة الشيخ زايد، مما أسفر عن إصابتها بكسور وجروح، لكشف ملابسات الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نقل ربة منزل إلى المستشفى مصابة بكسور وجروح نتيجة سقوطها من مكان مرتفع في الشيخ زايد. 
بإجراء التحريات تبين أن المصابة سقطت من نافذة مسكنها، مما أسفر عن إصابتها، وحالتها الصحية مستقرة. 
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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