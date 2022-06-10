اليوم السابع
Ads
الجمعة، 10 يونيو 2022 06:11 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تجربة عملية.. "اليوم السابع" يرصد كيفية التعامل مع الحرائق واختبار طفاية الحريق.. فيديو

الجمعة، 10 يونيو 2022 06:00 ص
تجربة عملية.. "اليوم السابع" يرصد كيفية التعامل مع الحرائق واختبار طفاية الحريق.. فيديو كيفية التعامل مع الحرائق واختبار طفاية الحريق
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة نجد أسباب مختلفة تتسبب في اشتعال النيران، ومن ثم التسبب في الحرائق، وفي هذا الصدد رصدت عدسات "اليوم السابع" تجربة وبيان عملي لكيفية التعامل مع الحرائق، واختبار المادة الموجودة داخل طفايات الحريق.

واستخدم حسن حجازي كيميائي، وأخصائي أمن وسلامة خلال تجربته العملية بعض الأدوات والمشتقات البترولية شديدة الاشتعال مثل السولار والبنزين، لتكون مثال حي لكيفية التعامل مع الحرائق.

وبدأ الكيميائي باستخدام وعاء صلب كبير، ووضع به كمية من المياه، وأضاف إليه كمية من السولار، وحاول إشعال النيران بهما لكنهما لم يشتعلا، ثم أضاف البنزين عليهما وقام بإشعال النيران، واشتعلت وعند ظهور النيران وقف الكيميائي للحظات لتوضيح لون النيران، موضحا أن لون النيران يكون سببا في معرفتهم للمادة المشتعلة في الحرائق، وأن لون الدخان عندما يكون أحمر برتقالي يكون بسبب وجود أول أكسيد الكربون، والمسمي بالغاز القاتل الصلب.

ونصح الكيميائي أثناء التجربة، أن يتم تحديد اتجاه الرياح ويكون الإطفاء باتجاه الرياح وليس عكس الرياح لتسهيل مهمه الإطفاء والبدء في التوجه نحو النيران ويفضل انحناء القامة أثناء عملية الإطفاء بعدها يتم نزع الفتيل الخاص بأنبوبة إطفاء الحريق، والتوجه نحو النيران والبدء في تركيز المادة الناتجة من طفاية الحريق نحو قاعدة اللهب.

ونصح الكيميائي أن يتم اختبار البودرة أو المادة الموجودة داخل أسطوانة الإطفاء حتي تكون "دراي كيميكال" لا تمتزج بالماء، وذلك عن طريق إحضار كوب من الماء ووضع كمية من البدرة او المادة الموجودة داخل الأسطوانة وخاطها بالمياه وإذا لم تختلط بالمياه فهي مادة سليمة وجيدة للاستخدام وإذا ظهرت مختلطة بالمياه ومن ثم تكوين شكل عجين فتكون المادة مغشوشة ولا تصلح للاستخدام في الإطفاء.

اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(6)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(7)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(8)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(9)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(10)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(11)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(12)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(1)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(2)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(3)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(4)
 
اليوم-السابع-يرصد-كيفية-التعامل-مع-الحرائق-واختبار-طفاية-الحريق-(5)

طفاية حريق

كيفية التعامل مع الحرائق

السولار والبنزين



الموضوعات المتعلقة

ضبط شخص فتح طفاية حريق خاصة بالسكة الحديد وفرغها داخل القطار أثناء سيره

الخميس، 31 مارس 2022 07:04 م

لا ترتبك.. بخطوات بسيطة تعرف على كيفية استخدام طفاية الحريق (فيديو)

الإثنين، 14 مارس 2022 03:55 م

"شهامة شاب من شبرا".. شاف أتوبيس بيتحرق قفز فى النار وأنقذ الركاب.. المهندس محمد الباسطى: النار مسكت بتنك الجاز وبدأت تتصاعد.. نبهت السواق وجريت بطفاية الحريق.. ويؤكد: معملتش غير الواجب ولو حد مكانى كان عمل كده

الثلاثاء، 18 يناير 2022 10:12 م

حجز صاحب مصنع بدون ترخيص لإنتاج طفايات الحريق فى الزيتون

الأربعاء، 01 ديسمبر 2021 09:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة