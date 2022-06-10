اليوم السابع
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للمرة الثانية..

تجديد حبس المتهم بقتل معاق الإسماعيلية بسبب 400 جنيه 15 يومًا

الجمعة، 10 يونيو 2022 09:59 ص
تجديد حبس المتهم بقتل معاق الإسماعيلية بسبب 400 جنيه 15 يومًا حبس - ارشيفية
الإسماعيلية - السيد فلاح

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قررت نيابة الإسماعيلية تجديد حبس، المتهم بقتل شاب الإسماعيلية المعاق، بسبب خلاف مادي على 400 جنيه، 15 يومًا، للمرة الثانية، علي ذمة التحقيق، بعد انتهاء ثالث مدة حبس له، منذ ارتكاب الواقعة.

كان قد مثل المتهم بقتل شاب الإسماعيلية المعاق، بسبب خلاف مادي علي 400 جنيه، الجريمة من مكان ارتكابها بمنطقة أبو عطوة في الإسماعيلية، وسط حراسة مشددة بعد سماع النيابة العامة لأقوله واعترافه تفصيلًا، بارتكابه الواقعة، بسبب تعذر الضحية في رد مبلغ 400 جنيه كان قد منحهم المتهم له علي سبيل السلف.

وكان قد شيع أهالي عزبة أبو عطوة بالإسماعيلية، جثمان شاب لقى مصرعه على يد خاله في منطقة أبو عطوة بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بسبب خلاف مادى على 400 جنيه.

 ونجح رجال مباحث مركز شرطة الإسماعيلية، بقيادة المقدم مروان الطحاوي، في إلقاء القبض على قاتل قريبه الشاب المعاق المقيم بمنطقة أبو عطوة بدائرة مركز الشرطة، عقب وفاة الشاب داخل العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة للطوارئ، أثر قيام المتهم بمحاولة التخلص منه لعدم رده 400 جنيه كان قد استلفهم منه.
 


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