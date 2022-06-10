وأضافت الوكالة - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) نقلها راديو "بولندا" في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن 25 ألف لاجئ من أوكرانيا دخلوا البلاد أمس الخميس، مقابل 23 ألفا و300 لاجئ في اليوم السابق عليه.



يذكر أن بولندا كانت قد مررت في شهر مارس الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم واسعة النطاق للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم، يتم بموجبه منحهم إقامة قانونية في بولندا ويكفل لهم حق الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية، وخدمات اجتماعية.