بدء تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية الأربعاء المقبل

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، جدول تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، ومن المقرر أن يبدأ تلقى طلبات التظلمات بداية من الأربعاء المقبل، الموافق 15 يونيو الجارى لإدارة بنها التعليمية، حيث جرى تحديد مقر لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بمدرسة هدى شعراوى الابتدائية، بشارع إدارة المرور ببنها لتلقى التظلمات، كذلك تحديد مدرسة 25 يناير "كنترول الإعدادية" للإطلاع على أوراق الإجابة.



وتضمن جدول التظلمات وضع أيام للإدارات التعليمية لتلقى التظلمات من كل إدارة منعا للتزاحم من قبل أولياء الأمور والطلاب وللتيسير عليهم في إنهاء كافة الإجراءات.



وجاءت أيام كل إدارة على النحو التالى:



- إدارة بنها التعليمية: الأربعاء 15 يونيو الجارى



- إدارتا طوخ وقها: الخميس 16 يونيو الجارى



- إدارة شرق شبرا الخيمة: الأحد 19 يونيو الجارى



- إدارة غرب شبرا الخيمة: الإثنين 20 يونيو الجارى



- إدارتا القناطر الخيرية وقليوب: الثلاثاء 21 يونيو الجارى



- إدارتا الخصوص والعبور: الأربعاء 22 يونيو الجارى



- إدارتا شبين القناطر وكفر شكر: الخميس 23 يونيو الجارى



- إدارة الخانكة: الأحد 26 يونيو الجارى



كما تم تحديد يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين 27 و28 يونيو الجارى للمتخلفين عن موعد التقديم في الموعد المحدد لكل إدارة، على أن تقوم لجنة النظام والمراقبة بتحديد يوم لإطلاع ولي الأمر على ورقة الإجابة وترسل كشوف نتيجة التظلم للإدارة التعليمية للطلاب المعلن درجاتهم.



أما ما يخص إجراءات تلقى التظلمات، أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن إجراءات تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، فهى دفع قيمة التظلم فى المادة المراد التظلم فيها وقيمة المادة الواحدة 35 جنيها ثم تحديد يوم وموعد الاطلاع على صورة ورقة الإجابة، ويوم الإطلاع يأتي الطالب وولي الأمر فقط ومعه صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر، ومكتوب عليها رقم الجلوس ولا يسمح بدخول أحد آخر نهائيا، ويقوم الطالب وولي الأمر باستلام صورة من ورقة إجابته ومراجعتها مع ولي الأمر، ويستلم الطالب تقريرا لكتابة الملاحظات التي وجدها في التصحيح، ثم يقوم الطالب بكتابة المطلوب مثل إعادة تصحيح سؤال أو تصحيح الورقة بالكامل أو تجميع الورقة مرة أخرى كما يتراءى له، وأخيرا يقوم الطالب بتسليم التقرير وصورة ورقة الإجابة إلى مندوب الكنترول والمغادرة، ولا يسمح بدخول الموبايلات أثناء التظلم ولا يسمح سوى بدخول الطالب وولي الأمر.



فيما حصدت إدارة الخصوص التعليمية بمحافظة القليوبية، 4 مقاعد بين العشرة الأوائل للشهادة الإعدادية لهذا العام، لتحل بهذا الرقم المركز الأول بين باقى الإدارات بأوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2022، فيما حصلت إدارتا بنها وطوخ على مركزين لكل منهما بين أوائل الشهادة الإعدادية، وإدارتا كفر شكر والعبور حصلت كل واحدة منهما على مركز بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية.



فيما خرجت 7 إدارات تعليمية بمحافظة القليوبية، من المنافسة على أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022، وهى إدارات "شبين القناطر – قها – شرق شبرا الخيمة – غرب شبرا الخيمة – القناطر الخيرية – قليوب – الخانكة".



واعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 %، كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68%، بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.



وتقدم محافظ القليوبية بالتهنئة للطلبة والطالبات الناجحين متمنيا لهم دوام التوفيق والتقدم، مقدما الشكر لمديرية التربية والتعليم، وهيئة التدريس والعاملين بها، لجهودهم المتميزة، مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح العديد من المدارس بمراكز ومدن المحافظة، لخفض الكثافة والحد من الفترات في سبيل الوصول إلى خدمات تعليمية متميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالانشطة المدرسية، وتشجيع الموهوبين والمبتكرين من أبناء المحافظة.



ومن جانبه، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا لأداء الامتحانات 115 الفا و533 طالبا وطالبة، أدى الامتحان 115 ألفا و480 طالبا وطالبة.





جدول تظلمات الشهادة الإعدادية بالقليوبية