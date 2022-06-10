بدء التقديم للقبول برياض الأطفال وأولى ابتدائى بمعاهد الأقصر الأزهرية اليوم

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور خليفة محمد إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، بأنه سيجرى فتح باب التقدم للقبول فى مرحلة رياض الأطفال والصف الأولى الابتدائى بالمعاهد الأزهرية، بدءاً من اليوم الجمعة، وسيجرى التقديم إلكترونياً فى المعاهد الأزهرية المختلفة بالمحافظة.



وأضاف الدكتور خليفة محمد إبراهيم، لـ"اليوم السابع"، أنه بشأن ضوابط وإجراءات القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول بالمرحلة الابتدائية بالمعاهد الأزهرية (العادية / النموذجية)، والمعاهد الخاصة على مستوى الجمهورية للعام الدراسى 1444 هجرية، 2022/2023 م، على أن يبدأ التقديم إلكترونياً اليوم الجمعة الموافق في 10 يونيو الجارى.



وأكد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأقصر الأزهرية، أنه سيكون التقديم إلكترونيا فقط عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني، https://arhar.gov.eg/tnsek، وعلى مسئولية ولي أمر الطفل أو التلميذ المتقدم، ويحظر تسلم ملفات ورقية بالمعاهد الأزهرية قبل ظهور نتيجة التنسيق الإلكتروني، وتقع مسئولية متابعة ذلك على مدير إدارة رياض الأطفال ومدير إدارة التعليم الابتدائي، وتحت الإشراف المباشر لرئيس الإدارة المركزية.



وفى السياق نفسه، شاركت منطقة وعظ الأقصر الأزهرية في ورش عمل تدريبية للحجاج الفائزين بقرعة وزارة التضامن الاجتماعي للعام 1443 لتعريفهم بالنسك والأحكام وكيفية أداء مناسك الحج والعمرة، وأشار فضيلة الشيخ عمر سيد أبو خليل مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، إلى أنه وبتكليف من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وفضيلة الشيخ الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، تم اختيار مجموعة متميزة من الوعاظ لشرح كيفية أداء مناسك الحج والعمرة بصورة ميسرة للجميع، كما نبين كثيرًا من الروحانيات في هذه الرحلة المباركة، ونجيب على كثير من الأسئلة المطروحة للنقاش في هذا النطاق وكانت الانطلاقة مساء اليوم من جمعية المحافظة على القرآن الكريم بإسنا.