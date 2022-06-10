بايدن يلغي تصميم ترامب لـ " ‏Air Force 1‎‏" بسبب التكلفة والتأخير

ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصميم الرئيس السابق ترامب باللونين الأحمر والأبيض والأزرق للجيل الجديد من الطائرات الرئاسية بعد أن أشارت مراجعة إلى أنها سترفع التكاليف وتؤخر تسليم الطائرات الجديدة.
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، تقوم شركة بوينج حاليًا بتعديل طائرتين من طراز 747-800 ستحملان إشارة نداء Air Force One عندما يكون الرئيس على متن الطائرة ليحل محل الأسطول الحالي المكون من طائرتين من طراز 747-200.
أصدر ترامب ، في عام 2018 ، أمرًا بأن تقوم الطائرات الجامبو الجديدة بالتخلص من تصميم روبن الأبيض والأزرق الأيقوني في عصر كينيدي للحصول على أسطول بحري أعمق وخطوط من اللون الأحمر الداكن.
أفادت بوليتيكو أولاً أن دراسة القوات الجوية لوظيفة الطلاء الجديدة خلصت إلى أن الظل الداكن للأزرق ترامب المقترح للجزء السفلي من الطائرة والمحركات من شأنه أن يخلق مشاكل في التدفئة للطائرة ، مما يتطلب إعادة تصميم مكلفة وتأخيرات إضافية للجدول الزمني المتأخر بالفعل.
عندما كان في منصبه ، احتفظ ترامب بنموذج بالحجم الطبيعي للطائرة الرئاسية الجديدة في مخطط الألوان الجديد على طاولة القهوة في المكتب البيضاوي.
قال لشبكة فوكس نيوز في عام 2019 بعد أن كشف سابقًا عن رسومات تخطيطية لإعادة تصميمه المثالي للجزء الخارجي للطائرة: "لا يتناسب اللون الأزرق الفاتح معنا"، واستخدم تصميم ترامب ألوان العلم الأمريكي.
تُعرف الطائرة الجديدة رسميًا باسم VC-25B ، ومن المتوقع أن تحل الطائرة الجديدة محل طائرات VC-25A الأقدم في عام 2026 ، أي بعد سنوات من الموعد المحدد.
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