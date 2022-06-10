اليوم السابع
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بايدن يلغي تصميم ترامب لـ " ‏Air Force 1‎‏" بسبب التكلفة والتأخير

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:06 م
بايدن يلغي تصميم ترامب لـ " ‏Air Force 1‎‏" بسبب التكلفة والتأخير ترامب
كتبت: نهال أبو السعود

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ألغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تصميم الرئيس السابق ترامب باللونين الأحمر والأبيض والأزرق ‏للجيل الجديد من الطائرات الرئاسية بعد أن أشارت مراجعة إلى أنها سترفع التكاليف وتؤخر تسليم ‏الطائرات الجديدة.‏
 
وفقا لوكالة اسوشيتد برس، تقوم شركة بوينج حاليًا بتعديل طائرتين من طراز ‏‎747-800‎‏ ستحملان ‏إشارة نداء ‏Air Force One‏ عندما يكون الرئيس على متن الطائرة ليحل محل الأسطول الحالي المكون ‏من طائرتين من طراز ‏‎747-200‎‏.‏
 
‏أصدر ترامب ، في عام 2018 ، أمرًا بأن تقوم الطائرات الجامبو الجديدة بالتخلص من تصميم روبن ‏الأبيض والأزرق الأيقوني في عصر كينيدي للحصول على أسطول بحري أعمق وخطوط من اللون الأحمر ‏الداكن.‏
 
أفادت بوليتيكو أولاً أن دراسة القوات الجوية لوظيفة الطلاء الجديدة خلصت إلى أن الظل الداكن للأزرق ‏ترامب المقترح للجزء السفلي من الطائرة والمحركات من شأنه أن يخلق مشاكل في التدفئة للطائرة ، مما ‏يتطلب إعادة تصميم مكلفة وتأخيرات إضافية للجدول الزمني المتأخر بالفعل. ‏
 
عندما كان في منصبه ، احتفظ ترامب بنموذج بالحجم الطبيعي للطائرة الرئاسية الجديدة في مخطط ‏الألوان الجديد على طاولة القهوة في المكتب البيضاوي.‏
 
قال لشبكة فوكس نيوز في عام 2019 بعد أن كشف سابقًا عن رسومات تخطيطية لإعادة تصميمه ‏المثالي للجزء الخارجي للطائرة: "لا يتناسب اللون الأزرق الفاتح معنا"، واستخدم تصميم ترامب ألوان ‏العلم الأمريكي. ‏
 
تُعرف الطائرة الجديدة رسميًا باسم ‏VC-25B‎‏ ، ومن المتوقع أن تحل الطائرة الجديدة محل طائرات ‏VC-‎‎25A‎‏ الأقدم في عام 2026 ، أي بعد سنوات من الموعد المحدد.‏

بايدن

ترامب

Air Force

الطائرة الرئاسية الامريكية



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