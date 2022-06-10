انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق فى شبرا الخيمة 8 ساعات.. غدا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، انقطاع مياه الشرب بمناطق "بهتيم - مسطرد - عزبة رستم - إبراهيم بك - عزبة عثمان - بيجام - أم بيومي – منطي – المنشية" بشبرا الخيمة، غدا السبت الموافق 11 يونيو، وذلك لمدة 8 ساعات، اعتبارا من الساعة 12 منتصف الليل، وحتى الساعة 8 صباحا.



وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن أعمال قطع المياه تأتى في إطار تنفيذ أعمال ربط شبكة المياه بمنطقة بيجام بحي غرب شبرا، بخط المياه القائم بشارع أحمد عرابي.



وفى سياق أخر، ‎عقد المهندس مصطفي مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اجتماعاً طارئاً بالمقاولين القائمين بأعمال المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية بمركز شبين القناطر.



وشدد "مجاهد"، خلال الاجتماع، على ضرورة الالتزام بنهو المشروعات وفق ‎البرامج الزمنية المستهدفة، وضرورة التسريع فى تنفيذ جميع الوصلات المنزلية (مياه - صرف)، التى جرى حصرها أولا بأول، وذلك لتحقيق الاستفادة المرجوة منها مع الالتزام ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بمواقع العمل.



وأكد "مجاهد"، أنه تم اتخاذ مجموعة من القرارات تتعلق بتيسير إجراءات المقاولين لتحقيق أعلى درجات التعاون مع قطاع منسقي المبادرة بالشركة لتحقيق معدلات إنجاز إيجابية لصالح المواطن.