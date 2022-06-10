اليوم السابع
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انطلاق ماراثون الدراجات فى بورسعيد بمشاركة 500 متسابق.. لايف وصور

الجمعة، 10 يونيو 2022 11:25 ص
انطلاق ماراثون الدراجات فى بورسعيد بمشاركة 500 متسابق.. لايف وصور جانب من مشاركة الشباب
بورسعيد - محمد عزام

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قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الجمعة، لماراثون الدراجات فى بورسعيد والذى يشارك فيه 500 متسابق، وامتد الماراثون بمسافة 10 كيلو متر بطريق "بورسعيد - دمياط"، مرورا بحقل ظهر إحدى المشروعات القومية بمحافظة بورسعيد. 
 
وشارك اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في ماراثون دراجات من منتجع "بورتو سعيد"  في اتجاه حقل ظهر للغاز الطبيعي غرب بورسعيد ثم العودة بإجمالي مسافة 10 كيلو متر.
 
كما شارك في الماراثون مجموعات من الشباب يمديرية الشباب والرياضة والأندية وعدد من المؤسسات المختلفة، في ظل تواجد أمني مكثف لرجال الشرطة لتأمين الماراثون.
 
يذكر أنه يتم اليوم افتتاح معرض الأسر المنتجة، وكذلك إقامة احتفالات بمناسبة قرب حلول ذكرى ثورة 30 يونيو في ساحة مصر، يعقبه تأبين الراحل حسني غندر رئيس الاتحاديين العربي والمصري للشركات.
 
 
انطلاق الماراثون
انطلاق الماراثون

جانب من مشاركة الشباب
جانب من مشاركة الشباب

مشاركة ٥٠٠ متسابق بالماراثون
مشاركة ٥٠٠ متسابق بالماراثون
 

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