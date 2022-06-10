اليوم السابع
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الجمعة، 10 يونيو 2022 10:42 ص
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انتشال جثة طفل من مياه ترعة فى الصف

الجمعة، 10 يونيو 2022 09:44 ص
انتشال جثة طفل من مياه ترعة فى الصف غرق طفل- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تعرض طفل للغرق خلال السباحة بإحدى الترع في الصف، وتم انتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق طفل بإحدى الترع في الصف، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم تحديد هوية الطفل، وتبين إقامته بقرية في الصف.

تم العثور على جثة الطفل بعد عمليات بحث، وانتشالها، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى العام، وبسؤال أفراد أسرته لم يشتبهوا في وفاته جنائيا، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

 


غرق طفل

غرق طفل بترعة

غرق طفل بالصف

امن الجيزة



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