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اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن 9 مناطق وقرى بسيدى سالم

الجمعة، 10 يونيو 2022 12:51 ص
اليوم.. فصل التيار الكهربائى عن 9 مناطق وقرى بسيدى سالم انقطاع الكهرباء - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، شركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائي عن عدد من المغذيات بمركز سيدي سالم، لأعمال الصيانة في لوحة توزيع سيدي سالم من الساعة السابعة صباحاً حتى الساعة الـ11 قبل ظهر اليوم الجمعة، على أن يكون الفصل بالتناوب بين المغذيات.

 

فسيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات خروج 2و3،و4،و5،و6,و8، و10، ومحطة صرف أبو زهرة، ومحطة مياه كحلو، وتتأثر بعمليات الفصل 9 مناطق وقرى منطقة مركز الشرطة، منطقة مجلس المدينة، منطقة المحكمة، ومحطة صرف أبو زهرة، ومحطة مياه أبو كحيلو، قرية نايف، قرية العبايدة، وشارع 23 يوليو، وشارع السادات، ومنطقة التفتيش.

 

 

 


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