وقال كيشي- في مؤتمر صحفي، نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية الرسمية-: " إن وزارة الدفاع أكدت أن خمس سفن روسية كانت "نشطة" شرق جزيرة هوكايدو الرئيسية على مدار يوم أمس الخميس، ويبدو أن ذلك جزءًا من مناورة عسكرية واسعة النطاق قالت روسيا إنها ستبدأ في 3 يونيو مع أكثر من 40 سفينة وحوالي 20 طائرة تنضم إلى المحيط الهادئ".

وأضاف كيشي:" أننا بحاجة إلى تشديد المراقبة حول ما إذا كانت القوات الروسية ستجري تدريبات فيما بعد قبالة سواحل اليابان المطلة على المحيط الهادئ"، مضيفًا أن هذه الخطوة قد "تهدف إلى استعراض القدرة على المشاركة في نشاط جديد في الشرق الأقصى مع الاستمرار في الوقت نفسه في العمليات العسكرية في أوكرانيا".

وتكثف روسيا من أنشطتها العسكرية حول المناطق القريبة من اليابان، والتي كانت آخرها تسيير رحلة مشتركة لقاذفات روسية وصينية فوق بحر اليابان في 24 مايو، وهو اليوم الذي استضاف فيه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا قمة رباعية مع زعماء الولايات المتحدة وأستراليا و الهند .