النيابة تستعجل تقرير الكشف الطبي فى ادعاء فتاة بتعرضها للاعتداء في المرج

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة المرج، بسرعة إرسال تقرير الكشف الطبي فى واقعة تعرض فتاة للاعتداء من قبل شاب في منطقة المرج، مما أدى إلى حملها منه، وأمرت بسرعة إرسال تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيق، وتوقيع الكشف الطبي على الفتاة للتأكد من صحة الواقعة.

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغًا من أفراد أسرة فتاة بتعدى أحد الشباب عليها فى المرج، وأنه عاشرها معاشرة الأزواج بحسب قولهم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان.

وعلى الفور تم إعداد الأكمنة اللازمة من قبل ضباط مباحث قسم شرطة المرج، وتمكنوا من ضبط المتهم .

وبمواجهة المتهم أمام رجال المباحث بتفاصيل البلاغ وما أسفرت عنه التحريات، أقر بارتكاب الواقعة.

تم أتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، واخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.