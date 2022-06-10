وقالت نائبة الرئيس التنفيذي للمفوضية مارجريت فيستاجر، والمسئولة عن سياسة المنافسة - في بيان نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي - "إن الشركات النشطة في مختلف القطاعات شهدت انخفاضًا كبيرًا في إيراداتها بسبب تفشي كوفيد والإجراءات التقييدية المعمول بها لمكافحته، وستُمكن هذه الخطة التي تبلغ قيمتها 400 مليون يورو البرتغال من دعم هذه الشركات ومساعدتها على تلبية احتياجات السيولة المالية لديها وضمان استمرارية أنشطتها".

كانت البرتغال قد أخطرت المفوضية بخطتها في هذا الملف لدعم الشركات الاستراتيجية غير المالية النشطة، والتي تأثرت سلبًا من وباء فيروس كورونا. وبموجب ذلك، ستتخذ المساعدة عدة أشكال، من بين ذلك توفير أدوات حقوق الملكية - بما في ذلك الأسهم العادية والمفضلة - على أن يقتصر مبلغ الاستثمار لكل شركة من حيث المبدأ على 10 ملايين يورو.