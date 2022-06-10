المرور: كاميرات مراقبة بمحيط غلق مطلع الدائرى تجاه المنصورية منعا للزحام

كتب عبد الرحمن سيد

تراقب الإدارة العامة لمرور الجيزة، حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية لاستكمال تنفيذ أعمال توسعة الطريق الدائرى بالمناطق بين طريق الأوتوستراد وحتى المنصورية تستغرق شهر كامل، منعا للزحام، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة ،الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة الطريق الدائرى بالمناطق بين طريق الأوتوستراد وحتى طريق المنصورية ، والقيام بأعمال توسعة بمطلع الطريق الدائرى (القوس الشرقى "المنيب") للقادم من محور اللبينى والمؤدى إلى أعلى طريق المنصورية والطريق السياحى وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة ، مما يستلزم الغلق الكلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه، وذلك لمدة 30 يوما حتى صباح يوم الخميس الموافق 23/6/2022 ، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

وتم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:-

-حركة المركبات القادمة من محور اللبينى وترغب بالصعود أعلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحى تقوم بإستكمال السير بالطريق السطحى لمحور اللبينى ثم الدخول يساراً من أسفل المطلع المشار إليه إتجاه طريق المريوطية.

-الصعود أعلى الطريق الدائرى عن طريق المطلع القادم من طريق المريوطية (القادم من شارع الأهرام) للإتجاه المؤدى إلى مناطق المنيب.

-استكمال السير لمسافة (450 متر) أعلى الطريق الدائرى حتى فتحة الدوران الكائنة أسفل وصلة المريوطية ثم الدوران والعودة مرة أخرى إتجاه مناطق طريق المنصورية والطريق السياحى .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.